İstanbul Avcılar'da araçtan 50 bin liralık vurgun! Hırsızlar kayıplara karıştı...
Avcılar’da park halindeki bir aracın kapısını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 50 bin lira tutarındaki iş makinesi ve takımlarını çalan 2 kişi kayıplara karıştı.
Pes dedirten hırsızlık, dün saat 06.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokakta dolaşan kimliği belirsiz 2 şüpheli park halindeki bir hafif ticari aracın yanına yaklaştı. Şüpheliler, birkaç dakika uğraştıktan sonra hafif ticari aracın sürücü tarafındaki kapısını zorlayarak açtı.
HIRSIZLAR ARANIYOR
Şüpheliler daha sonra araç içindeki hilti olarak bilinen kırıcı ve alet takım çantasını çalarak kaçtı. Hırsızlık, güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #hırsızlık #hırsız
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