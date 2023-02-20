İstanbul'da akılalmaz olay: Binanın zeminini gizlice kazarak 1 buçuk metre kaçak kat indi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:48

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 17:54

İstanbul Kağıthane'nin Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir şahıs, kazı çalışması yapmaya başladı. Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan şahıs, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı.

Çalışmalarını gizlice sürdüren, soranlara da tadilat yaptığını söyleyen şahıs, bugün öğle saatlerinde çalışmalara devam ettiği esnada zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı. Şahıs buradan hafriyat ve toprakları taşıyacağı esnada yurttaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edilince şahıs, olay yerinden kaçtı.

1 BUÇUK METRE KAZARAK KAÇAK KAT İNDİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın içeride zeminden yaklaşık 1 buçuk metre aşağıya kaçak kat indiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçtiğini gördü. Olay sonrası Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı. Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

"BU ŞEKİLDE BUNU YAPMAK VİCDANSIZLIKTIR"

Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, "Bu kadar vicdansızlık olamaz, yazık günahtır. Bu durumun kelimelerle tarifi olamaz. Bu zamanda kardeşlerimiz ölmüş, enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır. Biz belediye ekipleriyle çok yardıma koştuk, şunu gördük şok olduk. Biz de şahit olduk, buradan moloz alanları gördük ve şahsa sorup ‘hayırdır ne iş yapıyorsun’ dedik. Bize, ‘içeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz’ dedi. Burada kaç kişi oturuyor. Zaten şahıs önce gelenlere kapıyı açmamış, arkasından polis arkadaşlar gelince arkadan kaçıp gitmiş" dedi.