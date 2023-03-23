İstanbul'da akılalmaz olay! Hedefi şaşırdılar, özür dileyip iş insanını kaçırdılar

Eyüpsultan'da şüpheliler, Almanya'dan gelen iş insanı Zeki Oğuz yerine marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı. Kaçırmaya çalıştıkları kişinin başkası olduğunu fark eden şüpheliler, özür dileyip marketten çıkan Zeki Oğuz'u kaçırdı.

DHA
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:54
İstanbul'da akılalmaz olay! Hedefi şaşırdılar, özür dileyip iş insanını kaçırdılar
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Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi.

Oğuz, İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu. Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti.

Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.


kaçırıldı eyüpsultan Market

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