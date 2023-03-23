İstanbul'da akılalmaz olay! Hedefi şaşırdılar, özür dileyip iş insanını kaçırdılar

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:54

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 13:27

Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi.

Oğuz, İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu. Oğuz'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine ekipler Oğuz'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Oğuz'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti.

Polis, Oğuz'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.