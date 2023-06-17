İstanbul'da akılalmaz olay: Taksici müşteriyi almayıp keyif yaptı

Güngören ve Şişli’de iki taksicinin müşterileri almamak için yaptıkları hareketler ve söyledikleri “Bu kadarına da pes” dedirtti. Biri müşterilerin gözü önünde yeşillik alanda keyif yaparken, diğeri de yeme bahanesiyle müşteriyi almak istemedi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:57
İstanbul'da akılalmaz olay: Taksici müşteriyi almayıp keyif yaptı
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Güngören’de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı yurttaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı. Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Şişli’de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı.

Bu kadarına da pes dedirten o anlar, yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


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