İstanbul'da akılalmaz olay: Taksici müşteriyi almayıp keyif yaptı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 10:57

Güncelleme: 17.06.2023 - 10:57

Güngören’de bir AVM önüne gelen bir taksici, yaşlı yurttaşlar olmasına rağmen müşteri almayıp uzaklaştı. Taksici hemen ilerideki yeşillik bir alana giderek orada arkadaşıyla sohbet edip keyif yaptı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Şişli’de ise bir başka taksici ise yemek yeme bahanesiyle müşterileri aracına almadı.

Bu kadarına da pes dedirten o anlar, yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.