İstanbul'da akılalmaz olay: Vapurdaki yolcunun saçını yaktı
İstanbul'da vapurda bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda bir yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.
Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.
İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdakilerin müdahalesiyle son buldu.
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