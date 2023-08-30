30 Ağustos'ta otobüs, marmaray, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 30 Ağustos'ta otobüs marmaray bedava mı?
30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olacağı konusu gündeme geldi. Peki, 30 Ağustos'ta otobüs, marmaray, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 30 Ağustos'ta otobüs marmaray bedava mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını kullanacak yurttaşlar ulaşımın ücretiz olup olmayacağını araştırıyor. '30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi?' sorusu arama motorlarında sıkça aratılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta otobüs, marmaray, metro, metrobüs, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 30 Ağustos'ta otobüs marmaray bedava mı?
30 AĞUSTOS'TA METRO, METROBÜS, MARMARAY VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda; İETT otobüsleri , Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
30 AĞUSTOS'TA ANKARA VE İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacak.
30 AĞUSTOS'TA İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak
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