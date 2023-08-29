30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım bedava mı?
30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olacağı konusu gündeme geldi. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım bedava mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını kullanacak yurttaşlar ulaşımın ücretiz olup olmayacağını araştırıyor. '30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi?' sorusu arama motorlarında sıkça aratılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım bedava mı?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacak.
30 AĞUSTOS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Marmaray trenleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.
30 AĞUSTOS'TA İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- 'Sana tahammül ediyoruz' yorumuna cevap!
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!
- Denizde kaybolan gencin cesedi 2 gün sonra bulundu
- Merkez Bankası'ndan KKM talimatı
- Rafet El Roman: 'Artık çocuğum olmayacak'