Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:36

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:39

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını kullanacak yurttaşlar ulaşımın ücretiz olup olmayacağını araştırıyor. '30 Ağustos'ta otobüsler ücretsiz mi?' sorusu arama motorlarında sıkça aratılıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray, vapur ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta İstanbul'da ulaşım bedava mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İzmir'de ise toplu taşıma ücret tarifesi 1 Kuruş üzerinden uygulanacak.

30 AĞUSTOS'TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramında İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Marmaray trenleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA İETT SEFERLERİ NASIL OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Metrobüs seferleri hafta içi, otobüs seferleri ise cumartesi sefer planına göre yapılacak.