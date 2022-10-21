İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor

21 Ekim 2022 Cuma, 18:08

Şehrin ana arterlerinde saat 17.00 itibarıyla başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 72 seviyelerine ulaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanırken, D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinden Mecidiyeköy istikameti ile Zincirlikuyu'dan Edirne istikametine araçlar yavaş ilerliyor.

Beşiktaş'tan Eminönü istikametine de her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü ile Eminönü arasındaki bölgede de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Avcılar Firuzköy mevkisi ile Beylikdüzü arasında trafik yoğunluğunun yine yer yer arttığı gözleniyor. D-100 kara yolu Esenyurt'tan Büyükçekmece istikametine doğru da trafik yoğunluğu olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM Acıbadem bağlantısından başlayan trafik, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası geçişinde Elmalı mevkisinden başlayan trafik, D-100 kara yolu bağlantısına kadar uzanıyor.

Şile Yolu Ankara istikameti ile D-100 kara yolu Uzunçayır Bostancı Köprüsü arasında da trafik yavaş ilerliyor.