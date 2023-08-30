İstanbul'da 'arabama sürttün' kavgası: Polis biber gazıyla müdahale etti
Kağıthane’de genç bir sürücü park halindeki bir araca sürtünce ortalık karıştı. Araç sahibinin yakınları ile gencin yakınları arasında tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirine saldırırken, polis biber gazıyla müdahale etti. Olayda 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, yaşananlar kameralara yansıdı.
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde dün saat 21.30 sıralarında; sokağa giren genç bir sürücü, aracıyla park halindeki bir araca sürttü. Kazanın ardından aracın sahibi genç sürücüye tepki gösterdi.
ARACA SÜRTME TARTIŞMASI MEYDAN KAVGASINA DÖNÜŞTÜ
Gence tepki gösterildiğini duyan yakınları sokağa inince araç sahibinin yakınları da indi.
Taraflar arasında başlayan tartışma yerini yumruk ve tekmeli kavgaya bıraktı. Zaman zaman kavga eden zaman zaman da dinlenen taraflar dakikalarda kavga etmeyi sürdürdü.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Kavganın bir türlü bitmemesi nedeniyle ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Ardından da 2 şahıs gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.
Yaşananlar kameralara yansırken, kavgada hafif yaralanan kişiler ise hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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