Pes dedirten hırsızlık: 'Sahte polis' rolüyle kıyafet çaldı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 10:14

Güncelleme: 30.08.2023 - 10:32

Kartal’da bulunan bir giyim mağazasında, geçen günlerde; henüz kimliği belirlenemeyen genç kadın bir giyim mağazasına girerek kendisini Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amiri olarak tanıttı ve yeni atandığını söyledi.

ÇANTASINA KOYUP KAÇTI

Şüpheli, reyonlar arasında gezmeye başladı. İşletme sahibinin, olmadığı sırada kıyafetlerden birini çantasına koyarak çalan genç kadın mağazadan çıkış yaptı.

Durumdan şüphelenen işletme sahibi güvenlik kamerasını incelediğinde durumu fark etti. Sahte polisin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"O GİTTİKTEN SONRA İÇİME BİR ŞÜPHE DÜŞTÜ"

Dükkan sahibi Orhan Arıkan, "Ben kapının önünde kahvaltı yapıyordum, 11.30 sıralarıydı genç bir bayan dükkanın önünden geçti tekrar geri döndü. İçeri girdi, ben bakarım kıyafetlere siz rahat olun, gelmenize gerek yok dedi. Bir elbise aldı, diğer elbiseyi ben dışarıdayken öbür elbisenin arkasına saklayarak arkaya koyuyor ve oraya geçip çantaya atıyor. Daha sonra gelip bana bir elbise gösterdi ve ben bu elbiseyi ayırtacağım bir buçuk saat sonra geleceğim dedi. Kartal çocuk şube müdürlüğünde çalışıyorum diye tanıttı kendini, yeni atandım dedi ve gitti. O gittikten sonra içime ister istemez bir şüphe düştü, kameraları açtım izledim. Yanılmadığımı anladım" dedi.