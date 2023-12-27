İstanbul’da aranan firari Bartın’da yakalandı
İstanbul’da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 9 ay hapis kararı bulunan şahıs, Bartın’ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan S.U., 4 ay önce dolandırıcılık suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine girmeden izini kaybettiren S.U, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan ailesinin yanına geldi.
4 aydır arananlar listesinde bulunan S.U.’nun ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçen Ulus ilçe jandarma ekipleri takip başlattı. Ailesinin evinde bulunduğu belirlenen S.U’nun evden çıkmasının ardından gerçekleştirilen operasyonla S.U. kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından ise Bartın Cezaevi’ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski TGRT Spikeri sessizliğini bozdu
- Kabine toplantısı iptal edildi
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
- 'Uygulanacak yaptırımları hayal bile edemezsiniz'
- AYM üyelerine 'gözaltı' esprisi
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- Deprem bölgesinde alelacele 'boşaltın' talimatı
- AYM'den 'Can Atalay' açıklaması
- DEM Parti önünde gerginlik!
- Akşener, DEM Parti'yi hedef aldı!