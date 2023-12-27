İstanbul’da aranan firari Bartın’da yakalandı

İstanbul’da dolandırıcılık suçundan hakkında 11 yıl 9 ay hapis kararı bulunan şahıs, Bartın’ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 17:53
İstanbul’da aranan firari Bartın’da yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da yaşayan S.U., 4 ay önce dolandırıcılık suçundan 11 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevine girmeden izini kaybettiren S.U, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde yaşayan ailesinin yanına geldi. 

4 aydır arananlar listesinde bulunan S.U.’nun ilçeye geldiği bilgisi üzerine harekete geçen Ulus ilçe jandarma ekipleri takip başlattı. Ailesinin evinde bulunduğu belirlenen S.U’nun evden çıkmasının ardından gerçekleştirilen operasyonla S.U. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından ise Bartın Cezaevi’ne teslim edildi.


İstanbul Bartın firari dolandırıcılık

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