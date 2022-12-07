İstanbul'da 'ATM' hırsızlığı: Para haznesini kırarak para çaldılar

07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:52

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 05.15 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde bulunan ATM'den para çalındığını belirledi. Ekipler ATM'nin güvenlik kamera görüntülerini detaylı inceledi.

İnceleme sonucunda 2 şüphelinin aparatlar yardımıyla para haznesini kırdığı ve 4 bin 600 lirayı çaldıkları tespit edildi.

TORNAVİDA İLE SUÇÜSTÜ

Polis, şüphelileri Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki farklı bankaya ait ATM'nin önünde ellerinde tornavidalarla yakaladı. Ekipler, şüpheli G.C. ve M.K.'nın yanı sıra E.E. adlı kadını da gözaltına aldı.

"Tehdit", "Kasten Yaralama" ve "TCK 191" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.