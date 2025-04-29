İstanbul'da Avcılar'da çocuk oyun parkı ateşe verildi: Benzin dökerek yaktılar!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:10

Güncelleme: 29.04.2025 - 12:48

Tahtakale Mahallesi'ndeki Kent Park'ta 21 Nisan saat 22.00 sıralarında; parkta bulunan çocuk oyun grubu şüpheli kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Alevler kısa sürede çocuk oyun grubu ve zeminine yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Olay yerine gelen belediye ekipleri demir yığınına dönen çocuk oyun grubu ve yanan zemini söktü.

'BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERMİŞLER'

Park içerisindeki çocuk oyun grubu ve zemini yenilenirken Tahtakale Mahalle Muhtarı İnci Açık Şenel, "Komşularımızın belirttiğine göre burayı benzin dökerek ateşe vermişler. Mahallemizdeki çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmaya çalıştığımız sırada bu gibi olayların olması çok üzücü" dedi.

Muhtar Şenel ve Avcılar Belediyesi'nin şüphelilerin yakalanması için Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu öğrenildi.