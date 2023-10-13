Kırmızı takımda sular durulmuyor... Masterchef'te Esra ve Barış neden kavga etti?

Yayınlanma: 13.10.2023 - 21:37

Güncelleme: 13.10.2023 - 21:37

Masterchef Allstar'da bugün günlerden ödül oyunu! Yarışmacılar yorucu ve yoğun bir haftanın ardından bugün yayımlanan bölümde büyük ödül için ter dökecek. Haftayı 2-1 skorla kaybeden kırmızı takımda ise sular durulmuyor. Haftanın son oyununda yapılan oylama sonucunda eleme potasının 6. ismi olan Esra yapılan adaletsiz davranışlardan bahsetti.

Esra haftanın ikinci takım oyununda kırmızı takımın kaybetmesi üzerine elemede yapılan oylamada çok fazla oy almış fakat eleme adayı olarak takımın belirlediği isim kırmızı takımın kaptanı Kıvanç olmuştu. Üçüncü takım oyununda ise yapılan oylamada en çok çıkan isim Esra oldu. Böylece eleme adayı olan Esra, yapılan takım oyununda çok kişiye yardım etmesine rağmen takım arkadaşlarının onu potaya göndermesinden bahsetti.

Esra "ben adaletli oy kullanıyorum, en son oylamada da gördük ben hiçbir zaman kaptandan yana oy kullanmıyorum" dedi.

Bu hafta oyunların bireysel olması ve haftanın son oyununda 4-0'lık bir skorla kaybetmeleri nedeniyle oylarını ona göre verdiğini söyleyerek takım arkadaşlarına sitem etti.

Gazel Böreği yemeğini Tolga ile birlikte yapan Esra karşı takımın bu yemeği 3 kişi yaptığını hatta yemeğinin 40 dakika süren pişirme süresinde takım arkadaşlarına yardım ettiğinden fakat buna rağmen takım arkadaşlarının adaletli davranmadığından bahsetti.

Esra'nın sitemine ise takım arkadaşları şöyle cevap verdi:

Alican ise diğerlerine yardım etmek yerine Esra'nın kendi yemeği ile ilgilenmesi gerektiğinden bahsetti. Bunun üzerine Barbaros pişirme sürecinin yaklaşık 20 dakika olduğunu söyledi.

Esra'nın yükselişinin ardından Barış adaletsiz davranan kişinin Esra olduğunu söyledi.

Barış 3'te 3 yapmasına rağmen Esra tarafından potaya atıldığından bahsederek Esra'ya sitem etti. Esra ise durumun potaya girmek olduğunu değil, yapılan durumun adaletsiz olduğunu yani hakkının yendiğinden bahsetti.