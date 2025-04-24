İstanbul’da bahar havası yerini soğuk ve yağışa bırakacak!

İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 17-20 derece bandında seyredecek. Ancak meteorolojiden gelen son tahminler, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor.

İstanbul’da bahar havası yerini soğuk ve yağışa bırakacak!
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ANKA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:00

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul’da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak.

Meteorolojiden gelen son tahminler, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor. Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 km/s hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani bir düşüşe yol açacak.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altına inecek. Rüzgarla birlikte yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olması bekleniyor.

GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ

Perşembe (bugün): Parçalı bulutlu, 16°C / 10°C

Cuma: Öğleden sonra yerel hafif yağmurlu, 19°C / 10°C

Cumartesi: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C / 12°C

Pazar: Kuvvetli Poyraz ve yağışla birlikte çok bulutlu, 14°C / 9°C

Pazartesi: Az bulutlu, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgâr, 15°C / 7°C

Salı: Çok bulutlu, fırtınayla birlikte hafif yağışlı, 14°C / 6°C

Çarşamba: Çok bulutlu, yer yer rüzgârla birlikte hafif yağmur, 15°C / 7°C

İSTANBULLULARA UYARI

İstanbulluların özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüne ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olmaları istendi.


Etiketler: #hava durumu #meteoroloji #Sıcaklık

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