İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.
Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.
İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.
"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.
İlgili Haberler
- Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Çizgilik
- Kim kime dum duma
- Aydınlanma Ateşi Sönmez
- Cumhur’un derdi Millet cephesini çatıştıramamak..
- Bak postacı geliyor!
- Meteoroloji uyardı: Kar etkisini artıracak!
- Kalbi duran yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
- Baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı
- Camide kadının ‘açız’ çığlığı
- Metin Yılmaz isimli erkek eşi Aysel Yılmaz'ı katletti!