İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, kar ve yağmur yağışlarının ardından yüzde 80 seviyesine çıktı.
İstanbul'da yüzde 40’lara kadar inen barajlardaki doluluk oranı, kar ve yağmur yağışlarının ardından yüzde 80 seviyesine çıktı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yüzde 44,78’e kadar inen barajlardaki doluluk oranı, şubat ayında yağan kar ve ardından başlayan ve halen aralıklarla süren yağmurla birlikte yükselmeye devam ediyor. İSKİ'nin yaptığı tespite göre, barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 80 seviyesine ulaştı.
İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:
Alibey barajı: Yüzde 70,97
Büyükçekmece barajı: Yüzde 75,84
Darlık barajı: Yüzde 81,08
Elmalı barajı: Yüzde 97,4
Istrancalar barajı: Yüzde 75,35
Kazandere barajı: Yüzde 95,16
Ömerli barajı: Yüzde 93,47
Pabuçdere barajı: Yüzde 94,76
Sazlıdere barajı: Yüzde 48,83
Terkos barajı: Yüzde 76,0
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