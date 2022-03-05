İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış
İstanbul’da şubat ayının sonu ve mart ayının ilk haftasında etkili olan yağışlar ile birlikte kentteki barajlarda genel doluluk oranı yüzde 83.78 seviyesine geldi.
İstanbul’da mevsim normallerinin altında yağış alan sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında genel doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülen baraj doluluk oranları 2022 yılının Mart ayında yüzde 83.78'e yükseldi.
Sene başından itibaren kar ve sağanak yağışların etkisini göstermesi ile birlikte İstanbul'da bulunan barajlarda en fazla doluluk oranına sahip olan baraj ise Ömerli Barajı. Anadolu Yakasında bulunan Ömerli Barajının doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.
Yüzde 92.15 doluluk oranı ölçülen Ömerli Barajı havadan dron ile görüntülendi. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ise şu şekilde ölçüldü:
Alibeyköy yüzde 76.21,
Büyükçekmece yüzde 80.73,
Darlık yüzde 91.46,
Elmalı yüzde 98.65,
Istrancalar yüzde 96.6,
Kazandere yüzde 100,
Ömerli yüzde 92.15,
Pabuçdere yüzde 94.99,
Sazlıdere yüzde 54.69,
Terkos yüzde 79.7.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'nın nükleer konuşlanması Pentagon'un takibinde
- Metin Akpınar'ın kaybettiği davada yeni gelişme
- 'Gezi' piyanisti Ukrayna sınırında
- NBA'de Türk derbisi!
- Şarkıcı Çelik'ten Ümit Özdağ'ın partisine destek
- Sabiha Gökçen'deki Pegasus kazasında rapor çıktı
- Büyük rekabette heyecan dorukta!
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Duygu Delen davasında çıkan karar şaşkınlık uyandırdı
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış