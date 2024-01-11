Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:25

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ocak tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 11 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul'un su sıkıntısı var mı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,92 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,62 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 11 Ocak 2024 Perşembe günü yüzde 57,01 olarak ölçüldü.

11 Ocak'ta barajların doluluk oranı şöyle:

Ömerli Barajı: %73,53

Darlık Barajı: %67,19

Elmalı Barajı: %88,62

Terkos Barajı: %46,21

Alibey Barajı: %64,5

Büyükçekmece Barajı: %46,64

Sazlıdere Barajı: %38,22

Istrancalar Barajı: %46,37

Kazandere Barajı: %44,14