İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 13 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 22:28
İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
Abone Ol google-news

Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 13 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 13 Şubat Salı gününde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 73.02 olarak açıklandı.

Göz Atın
İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 16 Ocak İstanbul barajlarında son durum...

İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 16 Ocak İstanbul barajlarında son durum...
İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı...

İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %87,45

Darlık Barajı: %87,41

Elmalı Barajı: %88,21

Terkos Barajı: %65,93

Alibey Barajı: %74,15

Büyükçekmece Barajı: %70,51

Sazlıdere Barajı: %52,76

Istrancalar Barajı: %48,82

Kazandere Barajı: %56,38

Pabuçdere Barajı: %49,61


İSKİ haberleri Baraj haberleri barajların doluluk oranı haberleri

İlgili Haberler

İmamoğlu iktidara seslendi: 'Elinize yüzünüze bulaştırdığınız Melen Barajı'nı biz yapalım'

İmamoğlu iktidara seslendi: 'Elinize yüzünüze bulaştırdığınız Melen Barajı'nı biz yapalım'
İSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı

İSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı
‘Cevher zenginleştirme ve atık barajı’ projesine mahkeme izin vermedi: Kirazlıyayla’da sevindiren haber

‘Cevher zenginleştirme ve atık barajı’ projesine mahkeme izin vermedi: Kirazlıyayla’da sevindiren haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'

Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi