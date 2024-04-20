İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 20 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...
İSKİ'nin 20 Nisan 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 20 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...
Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 20 Nisan 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 20 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?
19 Nisan Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,71 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
- Ömerli Barajı: %91,9
- Darlık Barajı: %85,07
- Elmalı Barajı: %88,12
- Terkos Barajı: %86
- Alibey Barajı: %65,05
- Büyükçekmece Barajı: %76,03
- Sazlıdere Barajı: %60,19
- Istrancalar Barajı: %47.06
- Kazandere Barajı: %71,21
- Pabuçdere Barajı: %70.33
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