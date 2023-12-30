Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 30.12.2023 - 11:49

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 30 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne? İstanbul'un su sıkıntısı var mı?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından paylaşılan verilerin ardından İstanbul'da su doluluk oranı Kasım ayında yüzde 16,18'e kadar gerilemişti. Fakat son 40 gündür meydana gelen yağışların ardından barajlardaki toplam su seviyesi 30 Aralık Cumartesi günü yüzde 52.03 olarak ölçüldü.

BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Ömerli Barajı: Yüzde 69,82

Darlık Barajı: Yüzde 63,22

Elmalı Barajı: Yüzde 84,71

Terkos Barajı: Yüzde 42,71

Alibey Barajı: Yüzde 62,22

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 43,44

Sazlıdere Barajı: Yüzde 34,28

Istrancalar Barajı: Yüzde 40,67

Kazandere Barajı: Yüzde 45,64

Pabuçdere Barajı: Yüzde 26,35