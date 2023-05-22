İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,47 oldu

Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:54

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:55

Kurak bir kış geçiren İstanbul’da geçen hafta etkili olan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi hemen hemen aynı kaldı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49,66 olurken bu oran bugün itibarıyla yüzde 49,47 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,75 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

* Alibey Barajı yüzde 26,49

* Büyükçekmece Barajı yüzde 32,14

* Darlık Barajı yüzde 65,54

* Istrancalar Barajı yüzde 31,25

* Kazandere Barajı yüzde 14,95

* Elmalı Barajı yüzde 43,88

* Ömerli Barajı yüzde 79,53

* Pabuçdere Barajı yüzde 12,67

* Sazlıdere Barajı yüzde 32,95

* Terkos Barajı yüzde 41,14