Baraj doluluk oranları! Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? 17 Mayıs 2023 İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul’da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da yağan yağmur barajları ne kadar etkiledi? İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar oldu?
İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yurttaşlar yağışın barajlara etkisini araştırmaya başladı.
Marmara Bölgesi'nde nisan ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 51,9 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgeye geçen yıl nisanda 49,6, bu yılın aynı döneminde ise 94,5 milimetre yağış düştü. Nisanda, Trakya ve Balıkesir'de yağışlar yüzde 100'den fazla artış gösterdi. Ayrıca Kırklareli'nde son 63 yılın, Edirne ise son 41 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kayıtlara geçti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi bu yıl yüzde 28,75'e kadar düştü. Geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düşmüştü. Barajlardaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından yükselerek 23 Şubat'ta yüzde 35,08 seviyesine çıktı.
BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından ölçülen son bir haftaki değişimin yüzde -0.13 oldu. Kentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise yüzde 49.31'e yükseldi.
17 MAYIS 2023 İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI
ÖMERLİ BARAJI: 79.37
DARLIK: 65.49
ISTRANCALAR: 30.93
ELMALI: 44
SAZLIDERE: 32.89
TERKOS: 40.67
B.ÇEKMECE: 36.63
ALİBEY: 25.31
PABUÇDERE: 13.61
KAZANDERE: 17.62
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