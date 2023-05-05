Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 127 metreyi aştı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su yüksekliğinin 127,07 metreye ulaştığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:58
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 127 metreyi aştı
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DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı'ndaki su tutma işleminin kontrollü devam ettiği belirtildi.

Barajda, 5 Mayıs itibarıyla su seviyesinin 630,57 kotunda, su yüksekliğinin 127,07 metre, depolanan su miktarının ise 403,41 milyon metreküpe ulaştığı vurgulanan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.


Artvin Yusufeli Yusufeli Barajı

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