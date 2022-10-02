İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.

(İHA)
02 Ekim 2022 Pazar, 09:50
İstanbul'da barajların doluluk oranı belli oldu
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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.

Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.


İstanbul Baraj yağmur

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