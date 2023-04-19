İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 45’in üzerine çıktı

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45’in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:40
Abone Ol google-news

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı artmaya başladı.

Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Barajlardaki doluluk oranı en son 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

* Alibey Barajı yüzde 20.09
* Büyükçekmece Barajı yüzde 32.46
* Darlık Barajı yüzde 60.43
* Istrancalar Barajı yüzde 42.25
* Kazandere Barajı yüzde 15.15
* Elmalı Barajı yüzde 46.25
* Ömerli Barajı yüzde 73.01
* Pabuçdere Barajı yüzde 11.3
* Sazlıdere Barajı yüzde 32.58
* Terkos Barajı yüzde 38.19


İstanbul Baraj barajların doluluk oranı

İlgili Haberler

Yağışların ardından İstanbul'daki barajların su seviyesi arttı!

Yağışların ardından İstanbul'daki barajların su seviyesi arttı!
Barajlardaki doluluk oranları açıklandı

Barajlardaki doluluk oranları açıklandı
Batman’da baraj sularının yükselmesiyle anayol çöktü

Batman’da baraj sularının yükselmesiyle anayol çöktü

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler