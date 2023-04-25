İstanbul’da başıboş at trafiği karıştırdı
İstanbul Büyükçekmece Çatalca yolunda başıboş at trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların önüne atlayan at cep telefonu ile görüntülendi.
Büyükçekmece Çatalca’da yola çıkan başıboş at, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Başıboş at ana yolda gezerek tehlike saçtı.
Atı gören sürücüler şoke oldu.
Atın yolda gidişini bir sürücü cep telefonu ile görüntüledi.
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