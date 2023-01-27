Rize'de başıboş insan, köpeğe değnekle sadırdı

Rize'de A.Ç. isimli bir kişinin, kahvehane önündeki köpeğe değnekle saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:21
Rize'de başıboş insan, köpeğe değnekle sadırdı
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Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde; kaldırımda yürüyen A.Ç., kahvehane bahçesine girip, elindeki değnekle köpeğe vurarak saldırdı.

Önce masaların altına giren köpek daha sonra kaçtı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Köpeğe şiddet anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.


Rize köpeğe şiddet Köpek

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