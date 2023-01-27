Rize'de başıboş insan, köpeğe değnekle sadırdı
Rize'de A.Ç. isimli bir kişinin, kahvehane önündeki köpeğe değnekle saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde; kaldırımda yürüyen A.Ç., kahvehane bahçesine girip, elindeki değnekle köpeğe vurarak saldırdı.
Önce masaların altına giren köpek daha sonra kaçtı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Köpeğe şiddet anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.
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