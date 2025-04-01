İstanbul'da bayram dönüşü trafik çilesi başladı!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 01.04.2025 - 16:52

Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde, İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu artarken, zaman zaman ulaşım durma noktasına geldi.

Trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp, denetimlerini artırdı. Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.