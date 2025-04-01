Trafikte çıkan tartışma kanlı bitti!
Nevşehir'de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi silahla yaralandı. İki zanlı olay sonrası kaçarken, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nevşehir'den Derinkuyu ilçesine giden Talha Celepci, merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde yol verme yüzünden kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile tartıştı. Tartışma sonrası aracına binerek olay yerinden uzaklaşan Talha Celepci'yi tartıştığı 2 kişi, araçlarıyla takibe başladı.
Takip edildiğini anlayan Talha Celepci abisi Mücahit Celepci'yi arayarak trafikte tartıştığı şahısların kendisini takip edildiğini söyleyerek yardım istedi. Aracıyla Derinkuyu ilçesinde bulunan TOKİ bloklarındaki evine gelen Talha Celepci ile takip eden şahıslar arasında sözlü tartışma burada da devam etti.
Yardıma gelen Talha Celepci'nin abisi Mücahit Celepci de tartışmaya dahil oldu. Takip eden kişilerden birisi yayında bulunan silahla Mücahit Celepci'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
ZANLILAR ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Mücahit Celepci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaçan 2 şahsın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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