İstanbul’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Yüzde 60'lara ulaştı!

Şeker Bayramı nedeni ile 9 günlük tatilin bitmesinin ardından haftanın ilk gününde İstanbul Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde, D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu başladı. İstanbul’da bayram dönüşü haftanın ilk gününde trafik yüzde 60’lara ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:21
İstanbul’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Yüzde 60'lara ulaştı!
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İstanbul'da, 9 günlük Şeker Bayramı tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle ana arterler ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giriş ve çıkışlarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 Kadıköy istikametinde Küçükyalı ile Avrasya Tüneli arasında, Uzunçayır ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkiinden Ataşehir Kavşağı arasındaki bölümde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde araçlar güçlükle seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aracılığıyla Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Ünalan ile Ümraniye ayrımından başlıyor.

YOĞUNLUK YÜZDE 60'LARA ÇIKTI

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkiinde trafik yoğun, Edirne istikametinde trafik akıcı seyrediyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'e kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise ortalama yüzde 60 ölçüldü.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA YOLCU YOĞUNLUĞU GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Şeker Bayramı'nın ardından sabah saatlerinde mesaiye başlayan vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ve deniz taşıtları gibi toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu noktalarda yoğunluk gözlendi. Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar kalabalıkla karşılaştı.

"M5 Metrosu Samandıra-Üsküdar" istikametinde yolcu yoğunluğu yaşandı, Ümraniye-Altunizade istasyonu arasında yolcular trenlere binerken zorlandı.

Altunizade'deki metrobüs istasyonunda metro çıkışlarından araçlara kadar uzun kuyruklar oluşurken peronda bekleyen yolcu sayısında artış gözlendi.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yolcuların duraktan çıkışlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman aksamalar meydana geldi.


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