Kız Kalesi’nde 'bayram tatili' yoğunluğu: 'Daha da artmasını bekliyoruz'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:34

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:34

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de 9 günlük tatili fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kız Kalesi’nde otellerdeki doluluk oranları yüzde 50'ye yaklaştı. Günübirlik ziyaretçilerin de eklenmesiyle Kız Kalesi, nisan ayında en kalabalık günlerini yaşadı.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece ölçüldüğü kentte tatilcilerin bazıları denize girdi, bazıları da plaj şemsiyesinin altında oturup güzel havanın keyfini çıkarttı. Tatilciler güneş ve denizin tadını doyasıya çıkartırken işletmeciler ise yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi.

9 günlük bayram tatilinin turizmcilere iyi geldiğini belirten Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, “Havanın zaman zaman olumsuz olmasına rağmen yoğunluk yaşadık. Önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınmasıyla birlikte bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Herkesi bu güzellikleri yaşamasını için Kız Kalesi’ne davet ediyorum” dedi.

Ayrıca tatillerini bitirip dönüş yoluna giren ziyaretçiler, D-400 kara yolunda yoğunluk oluşurdu.