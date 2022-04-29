İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

29 Nisan 2022 Cuma, 16:48

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.