İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu

İstanbul'da bayram öncesi trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Kadıköy mevkii D-100 karayolunun üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

IHA
29 Nisan 2022 Cuma, 16:48
İstanbul'da bayram öncesinde trafik yoğunluğu
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.

Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde ve karayoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi. 


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