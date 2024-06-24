İstanbul'da 'bayram tatili' sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 08:44
İstanbul'da 'bayram tatili' sonrası ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle trafik yüzde 47 olarak ölçüldü. Cevizlibağ Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerledi.


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