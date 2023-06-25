İstanbul'da bayram tatili trafiği sürüyor
Kurban Bayramı'nda 9 gün sürecek tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan yurttaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı.
İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.
Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mekisinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.
Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
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