İstanbul'da bayram tatili trafiği sürüyor

Kurban Bayramı'nda 9 gün sürecek tatilin başlamasıyla İstanbul dışına çıkan yurttaşların trafikte oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 09:45
İstanbul'da bayram tatili trafiği sürüyor
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı.

İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.

Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mekisinde araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.


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