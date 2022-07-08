İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı

Kozyatağı Tem bağlantı yolunda Bayram tatili sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 06:46
İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
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Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı.

Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.


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