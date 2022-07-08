İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
Kozyatağı Tem bağlantı yolunda Bayram tatili sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı.
Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.
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