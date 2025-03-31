İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı!
9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.
İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.
TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.
Etiketler: #ramazan bayramı #bayram #İstanbul #Trafik
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