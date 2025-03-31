İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı!

9 günlük bayram tatilinin ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB’nin trafik haritasına göre, yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.

İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 15:43

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci gününde yollar boş kaldı.

İBB’nin trafik haritasına göre saat 12.00 sıralarında yoğunluk yüzde 35 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü.


Etiketler: #ramazan bayramı #bayram #İstanbul #Trafik

İlgili Haberler

Sürücüler dikkat: Trafikte o zorunluluk sona eriyor!

Sürücüler dikkat: Trafikte o zorunluluk sona eriyor!
Geçen yıl, ‘yeşil kart’ta poliçe sayısı yüzde 23, prim yüzde 4 arttı: Yurtdışı ‘trafik’ canlı

Geçen yıl, ‘yeşil kart’ta poliçe sayısı yüzde 23, prim yüzde 4 arttı: Yurtdışı ‘trafik’ canlı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler