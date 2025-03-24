Sürücüler dikkat: Trafikte o zorunluluk sona eriyor!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 15:53

Güncelleme: 24.03.2025 - 15:53

Bu yıl, ramazan bayramı ile kış lastiği uygulamasının sona ermesi aynı tarihlere denk geliyor. Lastikçiler, sürücülere son günü beklememeleri konusunda uyarı yaparak, bayram yoğunluğunda sıkıntı yaşamamaları için erken önlem almalarını tavsiye ediyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI VE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Sürücüler bu dönemde hem kış lastiği değişimini hem de yaz lastiklerine geçiş için hazırlık yapıyor. Aynı zamanda bayram tatili öncesinde araç bakımlarını da ihmal etmiyorlar. Ancak, kış lastiği uygulamasının bitişi ile ramazan bayramının aynı tarihe denk gelmesi lastikçiler için ekstra yoğunluk yaratmış durumda.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ DETAYLARI

Türkiye’de kış lastiği uygulaması her yıl 1 Aralık'ta başlar ve 1 Nisan'da sona erer. Ticari araçlar için zorunlu olan bu uygulama özel araçlar için ise tavsiye edilir. Kış lastikleri özellikle kar, buz ve düşük sıcaklıkların etkisiyle oluşan olumsuz yol koşullarında trafik güvenliğini artırır.

Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre avantajları arasında daha iyi yol tutuşu, kısa fren mesafesi ve karlı, buzlu zeminlerde üstün çekiş bulunur.

KIŞ LASTİĞİ SEÇİMİ VE BAKIMI

Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlar:

Lastik Ebatları: Aracınızın orijinal ebatlarına uygun lastikler tercih edilmelidir.

Aracınızın orijinal ebatlarına uygun lastikler tercih edilmelidir. Diş Derinliği: Kış lastiklerinin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır.

Kış lastiklerinin diş derinliği en az 4 mm olmalıdır. Üretim Tarihi: Yeni tarihli lastikler daha iyi performans sunar.

Yeni tarihli lastikler daha iyi performans sunar. Test Sonuçları: Bağımsız test sonuçlarına bakarak en iyi performansı sunan lastikler seçilmelidir.

Kış lastiklerinin ömrünü uzatmak için düzenli bakım önemlidir. Lastik basıncı düzenli olarak kontrol edilmeli, lastikler temiz tutulmalı ve kullanılmadığı dönemlerde serin, kuru bir ortamda saklanmalıdır.

BAYRAM SONRASI GEÇİŞ SÜRECİ

1 Nisan itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona eriyor. Ancak yaz lastiklerine geçişin sağlıklı olabilmesi için sürücüler araç bakımlarını ve lastik değişimini erkenden yapmalıdır.