İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2’lere kadar düşerken boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 10:21
İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı
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Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Yurttaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Avrupa Yakası E5 Karayolu’nda trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Avrupa yakası E5 Karayolu dron ile görüntülendi.


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