İstanbul'da bazı bölgelerde sağanak etkili oluyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:26

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:26

Kentin Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Şişli, Sultangazi ve Fatih'te kısa süreli sağanak etkili oldu.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde vatandaşlar duraklara, iş yeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca, sürücüler de yağıştan dolayı yavaş ilerleyebildi.

Anadolu Yakası'nda, Pendik, Çekmeköy ile Ümraniye'de de gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu.