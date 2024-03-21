Meteoroloji'den yurdun doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleriyle Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.
Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar görülecek.
Yağışlar, yarın gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri sağanak yağış haberleri sağanak haberleri kuvvetli sağanak haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- Malvarlığının listesini açıkladı!
- CHP'nin adayı kazanıyor!
- 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- Olaylı derbi sonrası ilk açıklama