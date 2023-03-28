İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:29
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.


İstanbul vapur

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