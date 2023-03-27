İzmir'de hava muhalefeti nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 19:49

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 19:49

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 19.00 itibariyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın yolcularımız, özellikle Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerinde yaşanan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri saat 19.00 itibarıyla iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.