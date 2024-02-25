İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 19:07
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Abone Ol google-news

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapalı olacak.

26 Şubat Pazartesi günü 06.00’dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak.
Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi."


trafik lambaları haberleri trafik yoğunluğu haberleri İstanbul Boğazı haberleri istanbul büyük haberleri İstanbul Hava Durumu haberleri

İlgili Haberler

TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD’de ‘Ravza-i mutahhara’yı bilemeyen yükselemedi!

TCDD’de ‘Ravza-i mutahhara’yı bilemeyen yükselemedi!
ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile TCDD arasında 1,7 milyar liralık sözleşme imzalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi
Trabzonspor, Trezeguet ile galibiyet serisi yakaladı! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Trabzonspor, Trezeguet ile galibiyet serisi yakaladı! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
Konya'dan sonra Diyarbakır... Sokaklara 'Yaşasın şeriat' pankartları astılar

Konya'dan sonra Diyarbakır... Sokaklara 'Yaşasın şeriat' pankartları astılar
Sivasspor’dan evinde 4 gollü şov!

Sivasspor’dan evinde 4 gollü şov!
Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'

Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti: 'İhanete geçit yok!'
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte son altı anketin sonuçları...

Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte son altı anketin sonuçları...
‘Fıstık’tan büyük destek! Kitap okuma projesinde öğrencilere motivasyon kaynağı oldu

‘Fıstık’tan büyük destek! Kitap okuma projesinde öğrencilere motivasyon kaynağı oldu