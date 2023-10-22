İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar duyuruldu

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:01

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:01

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı genel provası, Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı'nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, salı günü saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. Yine D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişler ile buraya çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.

Hal Yolu güney istikameti de Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.