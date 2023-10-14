Ankaralılar dikkat... Yarın bazı yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak!
Emniyet, Ankara'da düzenlenecek "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine çift yönlü olarak kapatılacağını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bilkent Yol Koşusu nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Bilkent Bulvarı'nda Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent'e gidiş istikameti sağ iki şerit araç trafiğine kapalı olacak.
ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK!
Ayrıca, 1597. Cadde'nin İhsan Doğramacı Caddesi kavşağı, 1597. Cadde'nin üzeri Doğramacı Ali Paşa Camii ile RTÜK önüne kadar çift yönlü, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nin Bilkent Bulvarı 2 kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasının şehir merkezi istikameti ve Bilkent Bulvarı, Bilkent Bulvarı Kavşağı, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi, İhsan Doğramacılar Bulvarı Kavşağı ve 1597. Cadde'ye açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Açıklamada, yurttaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.
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