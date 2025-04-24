İstanbul'da bazı yurttaşlar parklarda sabahladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı yurttaşlar geceyi parklarda geçirdi.

İstanbul'da bazı yurttaşlar parklarda sabahladı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:00

Marmara Denizinde dün yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da bazı yurttaşlar geceyi ya parklarda ya da araçlarının içerisinde geçirdi. Bahçelievler Kuleli Parkı'nda da çadır kuran yurttaşlar geceyi parkta geçirdi.

"NEREYE KADAR BÖYLE BEKLEYECEĞİZ BİLMİYORUM"

Ailesi ile parkta sabahlayan Emrah Taş, "Geceyi parkta geçirdik, korktuk yani korkmadık değil. Evde bayağı sarsıldık. Çocukları alıp apar topar dışarıya çıktık. Sabaha kadar burada kaldık. Hiç yatmadık. Hava buz gibi. Nereye kadar böyle bekleyeceğiz onu bilmiyorum. Muhtemelen öğleye doğru gider çocuklara bir şeyler yediririz" dedi.

"HALA SALLANIYOR"

Parkta sabahlayan Ayberk Kaya, "Eşyalarımızı buraya bıraktık, kafeteryada kaldık. Çok korktuk, herkes de çok korktu" diye konuşurken kedisi ile parkta sabahlayan bir kişi ise "Çok korkunçtu. Geceyi parkta geçirdik. Bu gece de parkta kalmayı düşünüyoruz. Hala sarsılıyor" şeklinde konuştu.


Etiketler: #deprem #İstanbul #park

İlgili Haberler

İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı

İstanbul'daki depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı
İstanbul depremi sonrası İzmir için hayati uyarı

İstanbul depremi sonrası İzmir için hayati uyarı
Deprem anında kapı sıkışırsa ne yapmalı? Uzmanlar uyarıyor

Deprem anında kapı sıkışırsa ne yapmalı? Uzmanlar uyarıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler