İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:19

Güncelleme: 19.02.2025 - 09:19

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde kendini gösteren kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yeniden İstanbul’a döndü. Sabah saatlerinden itibaren Arnavutköy’de etkili olan yağış, İstanbul Havalimanı yolu ve çevresinde beyaz örtü oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, olası buzlanmalara karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji uzmanları, kar yağışının gece saatlerinde daha da yoğunlaşabileceğini, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.