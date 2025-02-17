Orta Karadeniz ve Kastamonu için kuvvetli kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Gece saatlerinden itibaren Samsun'un iç ve yüksek kesimleri ile Çorum ve Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Salı günü sabah saatlerinden itibaren Ordu'nun yüksek kesimlerinden başlayarak zamanla Tokat'ta kuvvetli olmak üzere Sinop'un yükseklerinde de yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #kar yağışı
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